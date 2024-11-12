Süper Lig’den 11 kulüp, PFDK’ye sevk edildi

Süper Lig'den 11 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Kasımpaşa, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Göztepe, Konyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Sivasspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Öte yandan Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'ın Başakşehir karşılaşması sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildiği açıklandı.