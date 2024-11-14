FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya Archie Brown müjdesi

Fenerbahçe'de yönetim, transferde sol bek takviyesi üzerine yoğunlaşmış durumda. Ferdi'nin vedasının ardından Oosterwolde güvencesiyle transfer yapmayan Fenerbahçe, Hollandalının sezonu kapatmasıyla gaza bastı. İtalya'dan Fabiano Parisi ve Antonino Gallo'yu gündemine alan Fenerbahçe, bir yandan da Archie Brown ismine yoğunlaştı.

Jose Mourinho'nun mutlak takviye istediği mevkinin bir numaralı adayı hala Archie Brown. Fenerbahçe 22 yaşındaki İngiliz savunmacı için yaz başında teklif yapmış, ancak Gent'in 12 milyon avroluk talebi görüşmeleri tıkamıştı. Belçika ekibinin Araujo ve Fortuna alternatifleri sebebiyle bu sefer daha düşük bir teklifi olumlu karşılaması ve transferin bitmesi bekleniyor. (Türkiye)