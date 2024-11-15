Alex de Souza, Yalçın Kayan’ı bitiriyor

Sezon başında teknik direktörlük görevine sürpriz bir şekilde Alex de Souza'yı getiren Antalyaspor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, sezon başında Göztepe'de kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

6 yıldır Göztepe forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında İzmir ekibiyle yeni sözleşme görüşmeleri yapmış ancak ekonomik gerekçelerle anlaşma sağlanamamıştı. Göztepe'nin vedalaşmaya hazırlandığı Yalçın Kayan'ın Antalyaspor ile anlaştığı öne sürüldü. Kırmızı-Beyazlılar, son dakika pürüzü çıkmaması durumunda önümüzdeki günlerde Yalçın Kayan'la sözleşme imzalayacak. (Fanatik)