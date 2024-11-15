Son dakika: Fenerbahçe’de Paul Pogba sesleri! Gözler Mourinho’da

Fenerbahçe Yönetimi'nin transferdeki gündemi Talisca ve Archie Brown. Ancak son günlerde Paul Pogba ismi de fazlasıyla konuşuluyor. Bunun nedeni, dünyaca ünlü orta saha oyuncusunun Sarı Lacivertliler'e önerilmiş olması.

Birkaç yıl öncesine kadar pozisyonunun en iyilerinden biri olarak kabul edilen Pogba, 2023'ün ağustos ayında verdiği örnekte dopinge rastlanmasıyla birlikte kabusu yaşadı. Fransız futbolcu, kullandığı ilaç nedeniyle bu durumun başına geldiğini söyledi. Kendisie verilen 4 yıllık men cezası CAS tarafından 18 aya indirildi.

FUTBOLA GERİ DÖNÜYOR

Paul Pogba, 11 Mart'tan itibaren yeniden forma giyebilecek. 31 yaşındaki futbolcunun şu anda tek bir hedefi var: Sahalara yeniden dönüp yeni bir sayfa açmak ve kendini yeniden dünya futboluna kanıtlamak.

Bu konuda öyle kararlı ki ceza aldığı dönemde Juventus'un tutumu nedeniyle, İtalyan deviyle 2026 haziranına kadar devam eden ve senelik 10 milyon Euro kazanmasını sağlayan sözleşmesinden bile vazgeçti. Pogba'nın avukatıyla Juve'nin hukukçuları arasında devam eden fesih görüşmelerinin kısa süre içinde sonuçlanacağı kaydedildi.

10 MİLYON EUROYU BIRAKTI

Sarı-Lacivertli taraftarlar için Pogba gibi bir isim fazlasıyla heyecanlandırıcı. Ancak akıllarda iki soru işareti var. İlki, dünyaca ünlü yıldızın maliyeti. Bu bir sorun değil çünkü Juventus'ta 10 milyon Euro maaşı bırakan Fransız futbolcu için maddiyat, imza atacağı yeni kulüpten beklentileri arasında son sıralarda yer alıyor.

İkinci soru işareti ise tecrübeli oyuncunun 3 Eylül 2023'ten beri sahaya çıkmamış olması. Pogba'nın ciddi bir maç eksiği olacağı kesin ama yeniden forma giymeyi iple çeken yıldız futbolcu, özel hocasıyla idmanlarına sıkı şekilde devam ediyor. Bu transfer kumar olarak görünebilir. Skorer