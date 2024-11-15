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Giriş Tarihi: 15.11.2024 14:51

Son dakika: Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ocak ayında Kadıköy'e yıldız isimler getirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinin ilk sırasındaki futbolcu ise oldukça tanıdık bir isim. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe’ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bombaları art arda patlatabilir. Hedefte dünya yıldızları var.

Anderson Talisca listede bir numara.Paulo Dybala ve Antoine Griezmann gibi önemli yıldızlar da heyecan oluşturuyor.
Hücum hattına takviye planlayan sarı-lacivertli yönetimde ilk hedef Talisca.Al Nassr'da başarılı bir dönem geçiren Brezilyalı yıldız, buna karşın Avrupa'ya geri dönmeye sıcak bakıyor.30 yaşındaki 10 numara bu sezon Suudi Arabistan'da Al Nassr formasıyla 17 resmi maçta 8 gol attı.

Özellikle Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 9 maçta fileleri 6 kez sarsarak şov yaptı.Al Nassr ile anlaşması 2026'da sona erecek. Fotomaç

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Son dakika: Fenerbahçe'ye yıldız yağmuru! İşte hedefteki 3 isim
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