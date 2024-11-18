‘O paraları ben verseydim, beni stada asarlardı’

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman çarpıcı açıklamalar yaptı. Tivibu Spor'a konuşan Orman, Hasan Arat yönetiminin geçen sezon toplam 21 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı iki transfer hakkında da konuşurken, "Al Musrati ve Ernest Muçi'ye o paraları ben vermiş olsaydım beni stadyuma asarlardı" dedi. Kendisini eleştirenlere de seslenen Orman, "Beni geçmek istiyorsanız daha iyisini yapın. Yeni Talisca bulun.dedi.Kendi döneminde transfer edilen Talisca ile ilgili ise "Fenerbahçe'ye giderse Beşiktaşlıların çok üzüleceğini düşünüyorum. Bonservisini alacaktım ama Talisca parayı çok seviyor.Beşiktaş'a gelecekse kararını yine mali durumlar belirleyecektir" ifadelerini kullandı.Lig yarışıyla ilgili ise Orman şöyle konuştu: "10 puan geriye düştük evet ama 2004'te devre arasına 11 puan farkla girip şampiyonluğu vermiştik. Futbolda bunlar var.Beşiktaş buradan çıkar. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi yenebilecek bir takım."Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden biri Ahmed Kutucu… Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de büyük işlere imza atan Eyüpspor'da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için siyah-beyazlılar kolları sıvadı. EflatunsarılılardaAhmed'in sözleşmesi 2027'de sona erecek. A Milli Takım'a da çağrılan ancak sol arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan futbolcunun tedavisi devam ediyor.