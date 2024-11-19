Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine odaklandı! Hedef kayıpsız gitmek

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken Rams Başakşehir'le berabere kaldı ve 8 puanlık kayıp yaşadı. Kartal, üst üste darbeler aldığı 3 haftalık sürecin sonunda zirvenin tam 10 puan gerisinde kaldı. Siyah-Beyazlı takım, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 7 Aralık cumartesi günü oynayacağı derbiye kadar üç kritik sınava çıkacak.

Milli aradan sonra 24 Kasım Pazar günü evinde Göztepe'yle karşılaşacak Beşiktaş, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'le kozlarını paylaşacak. Kara Kartal, 2 Aralık Pazartesi günü ise Atakaş Hatayspor'la deplasmanda mücadele edecek. Beşiktaş, 9 gün içinde Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Atakaş Hatayspor'la oynayacağı maçları kayıpsız geçmenin planlarını yapıyor. Kritik süreci 3'te 3 yaparak atlatmak isteyen Siyah-Beyazlı takım, evindeki Fenerbahçe derbisine moralli ve iddialı çıkmayı hedefliyor.

TARAFTARLA BARIŞACAK...

Kara Kartal'ın bu plan doğrultusunda Göztepe maçını mutlaka kazanması gerekiyor. Siyah-Beyazlı takım evindeki müsabakadan galibiyetle ayrılmayı başarırsa ilk engeli aşarak taraftarıyla barışacak. Olası puan kaybı ise takımın tüm hesaplarını bozacak. Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Sahasında Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor'u yenen Kartal, Kasımpaşa'ya mağlup oldu.

GOLCÜ GÖREV BAŞINA

Kartal'da gözler Ciro Immobile'ye çevrildi. Kasımpaşa ile 2 Kasım'da oynanan maçta sağ uyluk arka adalesinden sakatlanan İtalyan golcü, Malmö ve Başakşehir karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı. Tedavisine yoğun biçimde devam edilen Immobile'nin milli aradan sonra Göztepe ile oynanacak kritik müsabakaya yetişebileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Göztepe maçında Immobile'ye büyük olasılıkla ilk 11'de forma verecek. Deneyimli golcünün takıma dönmesiyle birlikte Semih Kılıçsoy'un yeniden sol kanada geçmesi ve Joao Mario'nun kulübeye çekilmesi bekleniyor.