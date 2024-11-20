FENERBAHÇE HABERİ: Sol bekte 3 aday Brown, Reguilon ve Reinildo

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sol bek isteğinden vazgeçmedi. Dünyaca ünlü teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye mutlaka takviye gelmesini bekliyor. Yönetim, Mario Branco ve teknik heyet arasındaki görüşmelerin ardından savunmanın solu için 3 isim ön plana çıktı.

ARCHIE BROWN İLK SIRADA

Archie Brown, 1.90'lık boyu, sol çizginin tamamında oynamasının yanı sıra stoperde de görev yapabilmesiyle listenin ilk sırasında. Mourinho, sezonun kalan bölümünde 3'lü savunmayla da oynamayı planlıyor. Bu nedenle gelecek oyuncunun sol stoper olarak forma giymesi öncelikler arasında. Ancak Gent'in 12 milyon Euro'luk talebinin 8-9 milyon Euro seviyesine inmesi halinde Brown transferi gerçekleşebilir.

REINILDO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Listedeki diğer isim Atletico Madrid'de forma giyen Reinildo. Mozambikli oyuncu da sol bekte ve savunmanın göbeğinde oynayabiliyor. 30 yaşındaki futbolcunun İspanyol deviyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Atletico, henüz yeni kontrat önermedi. Reinildo'nun ocak ayında takımından ayrılma ihtimali bulunuyor.

EN KOLAYI REGUILON

Fenerbahçe'nin gündemindeki son isim ise Sergio Reguilon. Listedekiler arasında transferi en kolay gerçekleşebilecek futbolcu konumunda. İspanyol sol bekin de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Tottenham tarafından kadroda düşünülmüyor. Mourinho, İngiliz ekibini çalıştırırken transfer ettirdiği Reguilon'u yakından tanıyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncu, Brown ve Reinildo'nun aksine stoperde hiç görev yapmadı. (Fanatik)