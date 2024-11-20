Galatasaray’dan Trabzonspor’a Gift Orban çalımı!

Yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayıp futbol dünyasında ses getiren sarı-kırmızılılar, devre arasında da boş durmayacak. düşük maliyetli bir fırsat transferi peşinde olan Galatasaray, Trabzonspor'un da radarında bulunan Lyon'dan Gift Orban'ı gözüne kestirdi.

Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, birkaç gün önce verdiği röportajda çift forvet oynamaya devam edeceğini söylemişti. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından Michy Batshuayi ve Victor Osimhen'le yola devam edecek Galatasaray'ın hocası, bu ikilinin sayısal olarak yeterli olmayacağını düşünerek buraya bir takviye talebinde bulundu. Bu doğrultuda harekete geçen yönetim, Lyon'da mutlu olmayan Gift Orban ile görüştü.

Gift Orban'dan Galatasaray'a yeşil ışık Forvet hattını yedeklemek isteyen sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Nijeryalı'yı kiralamaya çalışacak. Fanatik'in haberine göre Osimhen'in vatandaşı olan Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'a transfer olma fikrine çok sıcak yaklaşıyor.

Lyon'un durumu, transferi kolaylaştırıyor Genç oyuncu kiralık veya bonservisiyle İstanbul'un yolunu tutmak için kulüplerden haber bekliyor. Lyon'un finansal sıkıntıları nedeniyle tarafların bonservis anlaşması yapma ihtimali de yüksek görünüyor. Gift Orban, Trabzonspor'un da radarında Belçika Ligi'nde Gent formasıyla parlayan, büyük umutlarla transfer olduğu Lyon'da ise tam anlamıyla aradığını bulamayan Gift Orban, Trabzonspor'un da radarına takılmıştı.

Gift Orban'ın kariyeri ve performansı Nijerya'dan Avrupa'ya adımını 2022 yazında Norveç takımı Stabaek'e giderek atan Gift Orban, sadece yarım sezon sonra 2023'ün başında 4.5 milyon Euro'ya Belçika'nın Gent takımına transfer oldu. Belçika'da müthiş bir form grafiği ortaya koyan Orban, Gent formasıyla 52 karşılaşmaya çıkarken 32 gol 2 asistlik bir performans sergiledi. Bu çıkış onu sadece 1 yıl sonra 2024'ün başında 14 milyon Euro'ya Lyon'a taşıdı.