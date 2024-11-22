En çok cezayı başkanlar aldı!

Türkiye'de 2024-25 sezonunun geride kalan bölümünde Süper Lig kulüplerinden 6, diğer liglerden ise 23 kulüp başkanı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun radarına takıldı.İlk ceza ligin ikinci haftasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a kesildi. Koç, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı 504 bin TL ile cezalandırılırken Tahkim Kurulu başvurusu sonrası rakam 168 bin TL'ye indirildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı verilenAntalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise 4 kez PFDK'ya sevk edildi. Boztepe, toplamda 918 bin TL para ve 5 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.veda 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası aldı.