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Giriş Tarihi: 22.11.2024 09:10

Süper Lig'de en çok cezayı başkanlar aldı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aday olurken "İlk işim kulüp başkanlarının PFDK’ya sevk edilmesini yasaklamak olacak" dedi. Ancak bu sezon 29 başkan, 40 kez ceza kuruluna sevk edildi ve 17 defa ceza kararı çıktı.

SPOR SERVİSİ
Süper Lig’de en çok cezayı başkanlar aldı

Türkiye'de 2024-25 sezonunun geride kalan bölümünde Süper Lig kulüplerinden 6, diğer liglerden ise 23 kulüp başkanı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun radarına takıldı. 40 kez PFDK'ya sevk edilen başkanlar, 17 kez ceza aldı. İlk ceza ligin ikinci haftasında F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a kesildi.

Koç, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı 504 bin TL ile cezalandırılırken Tahkim Kurulu başvurusu sonrası rakam 168 bin TL'ye indirildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a sportmenliğe aykırı açıklamalardan dolayı verilen 465 bin TL'lik ceza, Tahkim'de 350 bin TL olarak düzeltildi.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise 4 kez PFDK'ya sevk edildi. Boztepe, toplamda 918 bin TL para ve 5 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz da 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin TL para cezası aldı.

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Süper Lig'de en çok cezayı başkanlar aldı
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