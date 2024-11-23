Gaziantep FK, Başakşehir’i 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlılar müsabakadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 27'de Kozlowski, 45+3'te Soresco ve 75'te Okereke attı.
Son 6 maçta tek mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK puanını 15 yaparken, bu sezon 4. yenilgisini alan RAMS Başakşehir ise 16 puanda kaldı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye (Dk. 84 Mandouki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 84 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 89 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 89 Kenan Kodro)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan (Dk. 45 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 45 Crespo), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 45 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek
Sarı kartlar: Dk. 58 Kozlowski, Dk. 90+5 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir)
Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk.75 Okereke (Gaziantep FK)