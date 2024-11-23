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Giriş Tarihi: 23.11.2024 18:17

Gaziantep FK, Başakşehir'i 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek puanını 15'e yükseltti. Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

AA
Gaziantep FK, Başakşehir’i 3 golle geçti!

﻿Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlılar müsabakadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 27'de Kozlowski, 45+3'te Soresco ve 75'te Okereke attı.

Son 6 maçta tek mağlubiyeti bulunan Gaziantep FK puanını 15 yaparken, bu sezon 4. yenilgisini alan RAMS Başakşehir ise 16 puanda kaldı.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ndiaye (Dk. 84 Mandouki), Sorescu, Kozlowski (Dk. 84 Ogün Özçiçek), Maxim (Dk. 89 Furkan Soyalp), Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Okereke), Lungoyi (Dk. 89 Kenan Kodro)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Lima, Opoku, Hamza Güreler, Duarte, Berkay Özcan (Dk. 45 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 45 Crespo), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 45 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Keny), Deniz Türüç (Dk. 32 Figueiredo) Piatek

Sarı kartlar: Dk. 58 Kozlowski, Dk. 90+5 Okereke (Gaziantep FK), Dk. 71 Piatek (RAMS Başakşehir)

Goller: Dk. 27 Kozlowski, Dk. 45+3 Sorescu, Dk.75 Okereke (Gaziantep FK)

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Gaziantep FK, Başakşehir'i 3 golle geçti!
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