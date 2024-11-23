Teknik direktöre kurşun yağmuru

Nesine 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımınınOlay, dün saat 15.00 sıralarında Çorlu'da Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Aka, yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı.Antalyaspor, Giresunspor, Eskişehirspor, Adana Demir ve Adanaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Aka, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'ta kondisyon antrenörüydü.