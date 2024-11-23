Teknik direktöre kurşun yağmuru

Nesine 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947 futbol takımının teknik direktörü Ersin Aka, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çorlu'da Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. Aka, yolda yürürken kimliği belirsiz maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan 46 yaşındaki isim, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Görevlilerin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, tüm çabaya karşın kurtarılamadı.
Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 23 boş kovan buldu.
Antalyaspor, Giresunspor, Eskişehirspor, Adana Demir ve Adanaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Aka, 2012-13 sezonunda Beşiktaş'ta kondisyon antrenörüydü. Bu arada saldırganın 17 yaşında olduğu ve yakalandığı öğrenildi.