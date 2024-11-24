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Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:23

Florentino Perez: Rodri ödülü geçen yıl hak etmişti

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ballon d'Or ödülünü kazanan Manchester Cityli Rodri hakkında konuştu.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ballon d'Or ödülünü kazanan Rodri hakkında konuştu. Ödülü Real Madridli bir oyuncunun alması gerektiğini söyleyen Perez, "Rodri, Ballon d'Or'u Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman almalıydı. Geçtiğimiz sezonun ödülünü kesinlikle bir Real Madrid oyuncusu kazanmalıydı" dedi.

NE OLMUŞTU?
Real Madrid yönetimi, Ballon d'Or ödülünü kendi takımlarından bir oyuncunun kazanmadığını öğrendiklerinde ödül törenini protesto etmiş ve hiçbir ferdinin törene katılmayacağını açıklamıştı. Rodri'nin kazandığı ödülde Real Madridli Vinicius Junior ikinci, Jude Bellingham ise üçüncü sırada yer almıştı.

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Florentino Perez: Rodri ödülü geçen yıl hak etmişti
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