Rade Krunic Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu!

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.
Kızılyıldız, evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
Kızılyıldıza galibiyeti getiren golleri 12'de Silas, 31'de Rade Krunic, 65'te Mirko Ivanic 69 ve 88'de Nemanja Radonjic kaydetti. Stuttgart'ın tek golünü ise 5'te Ermedin Demirovic attı.
KRUNIC'TEN 1 GOL 1 ASİST
Kızılyıldız'ın Fenerbahçe'den transferi Rade Krunic mücadelede 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi. Sırp basını da övgüyle bahsettiği 31 yaşındaki futbolcuyu manşetlerine taşıdı.
FENERBAHÇE İLE 22 MAÇA ÇIKMIŞTI
Boşnak oyuncu Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 22 maça çıkmış, bir asist yapmıştı.
Kızılyıldız, bu galibiyetin ardından puanını 3 yaptı. Stuttgart, 4 puanda kaldı.