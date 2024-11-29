Acun Ilıcalı’dan Talisca açıklaması!

"BASININ HABERE İHTİYACI VARDI"

"Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı."

"TRANSFERLERİN HEPSİ İŞ YAPTI"

"Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız."

"BİZ DE FENERBAHÇE'YİZ!"

Slavia Prag deplasmanında alınan 3 puanı değerlendiren Ilıcalı, sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Çok zor bir deplasmanda kazandıklarının altını çizen Ilıcalı, "Hem buraya kadar gelen vatandaşlarımızı hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçeliyi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir deplasmandı ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bundan önce çok şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çok eksik oyuncumuz vardı. Bu kadar eksikle buradan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.