Antalyaspor, Sivasspor’u 2 golle devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada Yasin Kol düdük çaldı.

Akdeniz ekibi, Sivasspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Ramzi Safouri ile 66'ncı dakikada Veysel Sarı kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise 43'üncü dakikada Fode Koita'dan geldi.