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Giriş Tarihi: 29.11.2024 23:10

Mehmet Aurelio: "Evimizde kazandığımız için mutluyum"

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Sivasspor'u 2-1 yenen Antalyaspor'da teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, maç sonunda yaptığı açıklamada, kendi evlerinde oynadıkları maçı kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

DHA
Mehmet Aurelio: Evimizde kazandığımız için mutluyum

Antalyaspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti. Akdeniz ekibi, maçta Sivasspor'u Safuri ve Veysel Sarı'nın attığı gollerle 2-1 yendi. Deplasman ekibi Sivasspor'un tek golünü ise Fode Koita kaydetti.

Antalyaspor iç sahada üst üste 2'nci galibiyetini alırken, topladığı 17 puanın 13'ünü sahasında topladı.

Mücadelenin ardından Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio açıklamalarda bulundu.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Maçın zor geçeceklerini tahmin ettiklerini ifade eden Antalyaspor teknik sorumlusu Mehmet Aurelio, "Sivasspor'un iyi oyunculardan oluşan gerçekten iyi bir kadrosu var. Rekabetçi bir takım. Deplasmanda puan almaya çalışan bir takım. Biz ise milli takım arası sonrasında bir hafta BAY geçtik. Bu süreyi çalışarak değerlendirdik. Rakibimizin üzerinde de çalıştık. Kendi eksiklerimiz üzerinde de çalıştık. Bu aradan sonra kendi evimizde oynadığımız bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Teknik ekibi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Aurelio, hafta içerisinde sahalarında oynayacakları Türkiye Kupası maçında da hedeflerinin galibiyet olduğunu sözlerine ekledi.

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Mehmet Aurelio: "Evimizde kazandığımız için mutluyum"
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