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Giriş Tarihi: 1.12.2024 19:20

Keçiörengücü, Şanıurfaspor deplasmanında güldü!

1'inci Lig'in 14’üncü haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanında konuk olduğu Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.

DHA
Keçiörengücü, Şanıurfaspor deplasmanında güldü!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Maçı Ankara ekibi, 2-0'lık skorla kazandı.

59'uncu dakikada Erkam'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Dembele topu güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.

63'üncü dakikada ceza sahası dışındaki Eduart Rroca sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir – Miraç, Ahmet Gökbayrak (Dk. 72 Ofosu), Fatih, Muhammed Gönülaçar, Burak Can, Amar Begiç (Dk. 73 Forsell), Hasan Hüseyin (Dk. 83 Mehmet Yüksel), Mehmet Çoşkun, Kayode, Cuma (Dk. 45 Atakan Aybastı)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin – Uğur Kaan, Steven Caulker, Arda, Ali, Erkam, Camara (Dk. 90 Kiristal), Eduart Rroca (Dk. 76 Orhan), Oğuzhan (Dk. 86 Recep), Dembele (Dk. 76 Mel William), Görkem (Dk. 85 Diouf),

GOLLER: Dk. 59 Dembele, Dk. 63 Eduart Rroca, (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Fatih, Mehmet Çoşkun, (Şanlıurfaspor) Görkem, Arda, Meti, (Ankara Keçiörengücü)

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Keçiörengücü, Şanıurfaspor deplasmanında güldü!
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