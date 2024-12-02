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Giriş Tarihi: 2.12.2024 15:17 Son Güncelleme: 2.12.2024 15:23

Gine'de taraftar faciası! Futbol maçında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Gine’de futbol maçı sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylarda izdiham meydana gelmesi sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

İHA
Gine’de taraftar faciası! Futbol maçında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde futbol maçı sırasında çıkan çatışmanın ardından yaşanan izdihama ilişkin hükümet tarafından açıklama yapıldı. Resmi açıklamaya göre izdiham sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 56 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede internet erişimi kısıtlanırken, yaralıların tedavi gördüğü hastanenin girişi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury, olayın sorumlularının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Gine’de futbol maçında çatışma ve izdiham! Onlarca kişi öldü | Video

Dün yerel futbol takımları arasında oynanan maçta hakemin tartışmalı penaltı kararının ardından taraftar birbirine girmiş ve izdiham yaşanmıştı. Yüzlerce kişinin sahaya indiği olaylarda polis göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi.

BAŞBAKAN BAH'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Gine Başbakanı Bah Oury, yerel yetkililerin bölgede sukunetin yeniden tesis edilmeye çalışıldığını açıkladı. Bah ayrıca hastanelerin de yararlılara müdahaleye devam ettiğini ifade etti.

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Gine'de taraftar faciası! Futbol maçında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
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