Video Dünya Gine’de futbol maçında çatışma ve izdiham! Onlarca kişi öldü | Video
Gine’de futbol maçında çatışma ve izdiham! Onlarca kişi öldü | Video

Gine’de futbol maçında çatışma ve izdiham! Onlarca kişi öldü | Video

02.12.2024 | 12:56

Gine’de bir futbol maçı sırasında taraflar arasında çıkan çatışmada izdiham meydana gelmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

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Batı Afrika ülkesi Gine'nin Nzerekore kentinde yerel futbol takımları arasında dün oynanan maç sırasında tartışmalı bir penaltının ardından çatışma çıktı. Taraftarların sahaya indiği olaylarda izdiham meydana geldi. Gine Başbakanı Amadou Bah Oury yaptığı açıklamada, izdihamda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin güvenliği sağlamak için müdahale ettiğini söyledi. Yerel kaynaklara göre aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar hastaneye kaldırılırken, bazılarının durumunun ise kritik olduğu açıklandı.
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