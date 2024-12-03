Beşiktaş Haberi: Fikret Orman'dan başkan adaylığı açıklaması: "Eğer Mayıs'ta..."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yücel, olağanüstü seçimli kongreye gitme kararı aldıklarını ve kendisinin de aday olacağını duyurdu.

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman da katıldığı bir televizyon programında gündeme dair konuştu. Orman, adaylıkla ilgili kendisine yöneltilen soruya da cevap verdi.

BAŞKANLIK ADAYLIĞI SÖZLERİ

Fikret Orman, "Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Ben Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum. Hüseyin şimdi Beşiktaş'a bu kadar para harcadı, bir şeyler yaptı. Ben şimdi Hüseyin'in karşısına çıkıp aday mı olacağım. Serdal Adalı da bir gün bu kulübe başkan olmalı. Onun da sevenleri var." ifadelerini kullandı.

"'BEN BECEREMEDİM' DİYECEK"

İstifa eden Hasan Arat'ın gelecek hafta açıklamalarda bulunacak olmasına da değinen Orman, "Hasan Arat konuşacak ama sakın 'Beni tehdit ettiler' diyerek kamuoyunu kandırmaya çalışmasın! Hasan Bey 'Ben beceremedim' diyecek. Bu kadar." dedi. (Ekol TV)