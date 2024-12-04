Son dakika: Anderson Talisca’dan Fenerbahçe açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kulübün Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın doğruladığı gibi bir süredir Al Nassr'ın yıldızı Anderson Talisca'nın peşinde...

'SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARDI' İDDİASI

Nfc1world'de yer alan haberde Talisca ile ilgili, "Türk kulübü Fenerbahçe ile Anderson Talisca arasında ocak ayı transferi için sözlü anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe, anlaşma şartlarını görüşmek üzere Al Nassr ile görüşmelere devam ediyor. Fenerbahçe anlaşmayı tamamlama konusunda iyimser" ifadeleri kullanıldı.

TALISCA'DAN JET YALANLAMA

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Instagram'dan paylaşılan söz konusu habere jet bir yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu gönderinin altına, "Fake news (Yalan haber) yazdı.

ACUN ILICALI, TALISCA İÇİN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulübün Anderson Talisca'ya olan ilgisini doğrulamıştı. Ilıcalı konuyla ilgili, "Talisca'yı istiyoruz ama kolay bir şey değil. 11 milyon euro maaşı var çocuğun. Kulübünün beklediği para var, bütün bunları hesaplamak gerekiyor. Olursa tabii ki istiyoruz" sözlerini sarf etmişti. (Fanatik)