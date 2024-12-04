Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Bursaspor, Van Spor FK'ye penaltılarda elendi! Mücadele nefesleri kesti...
Giriş Tarihi: 4.12.2024 23:42 Son Güncelleme: 4.12.2024 23:52

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Bursaspor, Van Spor FK'ye penaltılarda elendi! Mücadele nefesleri kesti...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor, Van Spor FK'ye normal süresi 2-2'lik beraberlikle sona eren maçta penaltılarda 7-6 yenilerek kupaya veda etti.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Bursaspor, Van Spor FK’ye penaltılarda elendi! Mücadele nefesleri kesti...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

4. tur maçında Bursaspor ile Van Spor FK karşı karşıya geldi. Bursa'da oynanan mücadelenin normal süresi 2-2'lik skorla bitti. Uzatmalara giden maçta da gol sesi çıkmayınca turu penaltı atışları belirledi.

Van Spor FK, penaltı atışları sonucunda rakibini 7-6'lık skorla mağlup ederek üst tura yükseldi.

Mücadelede normal sürede Van Spor FK'nın golleri 68'de Harun Kavaklıdere ve 74. dakikada Batuhan Kör^den geldi. Bursaspor'un gollerini ise 65'de Barış Dalkıran ve 89. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.

MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Bursaspor 1-0 Vanspor

GOL | Bursaspor 1-1 Vanspor

GOL | Bursaspor 1-2 Vanspor

GOL | Bursaspor 2-2 Vanspor

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI: Bursaspor, Van Spor FK'ye penaltılarda elendi! Mücadele nefesleri kesti...
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