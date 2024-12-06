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Giriş Tarihi: 6.12.2024

Mehmet Türkmen’in ilk derbisi

Mehmet Türkmen’in ilk derbisi
Beşiktaş- F.Bahçe maçına MHK, Mehmet Türkmen'i atadı. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Süper Lig kariyerine geçtiğimiz sezon başlayan 32 yaşındaki hakem ilk kez bir derbide düdük çalacak. Bu sezon 2. haftada Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Antalyaspor maçını yönetti. 4. haftada F.Bahçe'nin Alanya'yı 3-0 ve 10. haftada sarı-lacivertlilerin Bodrum'u 2-0 devirdiği karşılaşmalarda da Türkemen görevdeydi. Bu sezon 10 maç yöneten hakem, sezon başında Beşiktaş'ın G.Saray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde ise 4. hakemdi.
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Mehmet Türkmen’in ilk derbisi
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