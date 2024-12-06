SON DAKİKA: Mourinho’dan olay yaratacak açıklamalar! Talisca, Ronaldo, Okan Buruk ve derbi...

Fenerbahçe'nin uzun süredir şampiyonluk yaşayamamasına da değinen Mourinho, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe ligde uzun zamandır şampiyon olamıyor çünkü Fenerbahçe kendisinden daha güçlü ve zorlu bir şeye karşı mücadele veriyor. İşler iyi gitmediği zaman dengesizleşmememiz gerekiyor. Yarın çok zor bir maçımız var. Derbi maçını yeterince konuşmadık, dengemizi kaybettiğimiz bir andayız. Rakibimizle puan farkını düşürdük, Slavia Prag'ı deplasmanda yendik. Camia olarak dengemizi kaybetmememiz gereken anlardayız."

Galibiyet ya da mağlubiyetlerde camia olarak dengenin korunması tavsiyesi veren tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın kaotik bir durumda bulunmadığını da ifade etti.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin uzun süredir takımla beraber olduğunu hatırlatan Mourinho, "Yeni hocaları yok, şu an başlarındaki hoca yeni değil. Oyuncuları tanıyor ve geçen sene kupa kazandı. Takımın başına geçen her hoca kendi parmak izini göstermek ister ama bir anda olmaz dolayısıyla eski hocalarının sisteminden çok uzak olmayacaklardır." şeklinde görüş belirtti. Beşiktaş'tan birçok oyuncuyu tanıdığını anlatan Portekizli teknik direktör, "Çalışmalarımızı yaptık, onların stadında maç izlemeye de gittim. Bu, sizin farklı perspektiften görmenizi sağlıyor. Bizi yenebilecek kaliteye sahip bir takım, topu kazandıklarında çok tehlikeliler. Bizim de onlara karşı sıkıntı yaratabileceğimiz özelliklerimiz var. Potansiyel anlamında benzer takımlar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet onlarda psikolojik çöküntüye sebep oldu ve doğru tepkiyi veremediler. Liderle aralarındaki fark olması gerekenden fazla açıldı. O takımın gerçek kimliği Göztepe'ye karşı kaybeden takım diye düşünmüyorum. Ben dengeliyim." ifadelerini kullandı.