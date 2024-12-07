Fenerbahçe haberi: Kanarya’nın yıldızları derbide vitrine çıkıyor!

Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisinde üç oyuncusunu vitrine çıkaracak.

OĞUZ AYDIN İÇİN GELİYORLAR

Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek bugünkü maçta Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak. Fransa Ligi'nden iki takımın scoutu, Oğuz'u tribünden izleyecek.

SZYMANSKI VE İSMAİL'E YAKIN TAKİP

Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek. Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti.

Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı. İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.