Konyaspor kaçtı Antalya yakaladı

SÜPER Lig'in orta sırasındaki iki takım Konyaspor ile Antalyaspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Medaş Konya Stadı'nda ev sahibi ekip, 16. dakikada Adil Demirbağ ile skor üstünlüğü buldu. Maç uzun süre Konyaspor'un üstünlüğü ile devam etti. İkinci yarının son 15 dakikasında sağlı sollu yüklenen Antalyaspor sonunda karşılığını aldı. Korner vuruşu sırasında Ndao'nun, rakibi Veysel Sarı'ya sarılıp düşürmesine hakem Halil Umur Meler, VAR uyarısıyla pozisyonu inceleyip penaltı kararı verdi. 90+1. dakikada topun başına geçen Sam Larsson, eşitliği getirirken skoru da belirledi. Bu sonucun ardından Konyaspor 19, Antalyaspor 18 puana yükseldi.