Montella’dan Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde çarpıcı sözler!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde önemli detaylar veren açıklamalarda bulundu. İşte Ceyhun Kazancı ve Vincenzo Montella'nın o sözler...

CEYHUN KAZANCI: "SÖYLEMEDİĞİMİZ BÜYÜK HEDEFLER VAR"

"Tam söylenen kolej havasını milli takımda birinci saniyede yaşadım. Kulüplerden daha farklı, ay yıldız hepimizin ortak paydası. Kulüplerde her hafta müsabaka olması, transferin yoğun baskısı dışarıda. Burada da tüm bir milletin sorumluluğu var. Hedefler çok büyük. 2032'de şampiyonamız var. Söylemediğimiz büyük hedefler var. 5 tane Dünya Kupası var, inşallah katılırız ve iyi şeyler başarırız."

Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video

VINCENZO MONTELLA: "TÜRK LİGİNDEN DAHA İYİ LİGLER YOK"

"Ligimizin kalitesiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Ligimizin kalitesi nedir, eksiklerimiz nelerdir?"

"Ben birçok ligi seyrediyorum. Futbol aşağı yukarı aynı. İngiliz liglerinde daha dolu futbol olabiliyor. İtalya ve diğer ligler, ortalama ligler, her ne kadar Avrupa'da bazı başarılar elde etmeye başlasa da... Türk liginden daha iyi ligler olduğunu söyleyemem, aşağı yukarı ortalama düzeydi. Türk liginde dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla duraklama oluyor. Futbolcularla alakalı biraz bu, oyuncu kasıtlı olarak yavaşlatma gayretinde oluyorlar. Üç dakika aralıksız oynamakla beş dakika aralıklı oynamak oyunun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir."

"HİÇBİR ÜLKEDE HAKEMLERDEN MEMNUN OLUNMUYOR"

"Hakemlerin bu kadar tartışılmasını nasıl değerlendirirsiniz?"

"Her yerde böyle. Futbolun bir parçası. Hiçbir ülkede hakemlerden memnun olunmuyor. Hollanda'da iki tane büyük hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir yanlış vardı. Futbolun bir parçası. Hakemler hiçbir zaman herkesi memnun edecek kararlar veremiyorlar."

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA TEMKİNLİ OLMAMIZ GEREK"

"Sosyal medyadan şikayetçi misiniz?"

"Ben kullanmıyorum. İyi bir yönetim olması gerektiğini düşünüyorum. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazla değer vermemek gerekiyor. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sosyal medyadaki asparagasları, gazeteciler kullanabiliyor ve istismar oluyor. Sosyal medya konusunda temkinli gitmek gerekiyor."