Video Spor Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video
Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video

Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video

10.12.2024 | 12:14

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Bu programda Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...

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Sporun zirvesi Turkuvaz Medya’da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella’dan açıklamalar | Video 37:34
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