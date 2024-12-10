Sporun zirvesi Turkuvaz Medya'da! Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan açıklamalar | Video

Turkuvaz Medya tarafından Türkiye'de sporun birleştirici gücü ve çoğulcu yapısına destek verme hedefiyle Turkuvaz Medya Spor Zirvesi düzenleniyor. Bu programda Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın sözleri...