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Giriş Tarihi: 11.12.2024 23:07

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Atletico Madrid, Bratislava'yı 3 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid, sahasında Slovan Bratislava'yı 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 12 yaptı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Atletico Madrid, Bratislava’yı 3 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid ile Slovan Bratislava karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Julian Alvarez ile 42 ve 57'de penaltıdan Antoine Griezmann attı. Bratislava'nın tek sayısı ise 51. dakikada penaltıdan David Strelec'ten geldi.

Arka arkaya üçüncü galibiyetini elde eden Atletico Madrid, puanını 12'ye yükseltirken, Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde altı hafta sonunda puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki haftasında Atletico Madrid - Bayer Leverkusen, Bratislava - Stuttgart maçları oynanacak.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ: Atletico Madrid, Bratislava'yı 3 golle geçti!
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