Serdal Adalı açıkladı! "Gerekli imza sayısına ulaşıldı"

"BEŞİKTAŞ'IN NE BANKALARA NE DE DEVLETE VERGİ BORCU KALMAYACAK"

Kulübün mali yapısını düzeltmek için zamana ihtiyaç duyulduğunu aktaran Adalı, "Faiz yükünü kulübün üzerinden kaldırmadığımız sürece kısır döngüden kurtulamayız. 6 ay sonunda gayrimenkul projesini de hayata geçireceğiz. Önceki seçimi kaybetmekten daha çok bu projeyi hayata geçiremediğimiz için üzüldüm. Futbolun yanında diğer branşlarımız da var. Her yere yetmek gerekiyor. Bunu ne 'Feda' ile ne de kampanyalar ile kaldırabiliriz. Bizim camia olarak sportif gelirler dışında da gelirler sağlamamız gerekiyor. Son dönemde eski yöneticilerin bıraktıkları borçlara baktığınızda 5-10 milyon aşağı yukarı oluyordu. Bu süreçte işler değişti. Son 1 yılda bir önceki senenin borcunu yüzde 45 arttırdılar. Sabırla çalışacağız. Beşiktaş'ın ne bankalara ne de devlete vergi borcu kalmayacak" şeklinde konuştu.





"BEŞİKTAŞ'IN 1 KURUŞUNA ZARAR VEREN KİM İSE YAKASINA YAPIŞIRIM"

Mevcut yönetimi mali konularda eleştiren Serdal Adalı, "Önceki dönemi araştırmak için bir heyet kuracağız. Seçimi kazandığım takdirde benden önceki dönemi tabii araştırtacağız. Buna ben ve yönetim kurulum karar verecek. Kimseyi didiklemek, birilerinin hatalarını aramak için yapmayacağız bunu. Ama Beşiktaş'ın 1 kuruşuna zarar veren kim ise yakasına yapışırım. Bu tarz bir durumda da yargıya başvuracağımızdan şüpheniz olmasın" açıklamalarında bulundu.



"BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK DIŞINDA HEDEFİ OLAMAZ"

Kulüp ekonomisi açısından istikrarın gerekli olduğunu savunan Adalı, "Camiaya inanıyorum. Bu şekilde devam edersek rakiplerimizle aramızda olan makas daha da açılacak. Bizim 1-2 sene toparlanıp özümüze dönmemiz gerekiyor. Biz en büyük şampiyonluklarımızı özümüze dönerek yaşadık. Bunu sağlayabildiğimiz takdirde camiamızdan da sabır bekliyor olacağız. Ben ne özel hayatımda ne de bulunduğum kurumlarda parayı çarçur eden bir insan olmadım. Yöneticilik yaptığım zamanlarda yaptığım işlere baksınlar. Kaç para harcamışız, kulübe ne kadar kazandırmışız? Bundan sonraki dönemde 1 seneyi hazırlık dönemi olarak rica edeceğiz. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında hedefi olamaz. Gençlerle kuracağımız takımın da hedefi yine şampiyonluk olacaktır. Geldiğimiz nokta ortada. Önemli olan yapılan yıldız transferlerin yanı sıra işin devamını getirerek dengeli harcamalarla tüm bölgelere takviye yapmaktır. Sizin 4 tane oyuncunuz varken yine orta sahaya yatırım yaparsanız bugünkü kötü noktalara geliriz. Kimsenin şüphesi olmasın. Kadromuzu çok iyi kuracağız. Sırf ismi var diye cafcaflı oyuncuları takıma getirme durumumuz yok. Gençlerimizin bu tarz beklentiler olmasını da istemem. Bana 2 buçuk sene izin versinler. İçlerini rahat tutsunlar ve dişlerini birazcık sıksınlar" ifadelerini kullandı.



"SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Siyah-beyazlı kulübe sponsorluklar kazandırılacağını vurgulayan Serdal Adalı, "Ben bir şeylerden emin olmadan çıkıp da camiaya 'Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım' demedim. İnsanlara hayal kurdurarak yaşamayız. Yapamayacağım hiçbir konuyu da açmadım. Sponsorluk görüşmelerimize devam ediyoruz. İki tane Beşiktaşlı iş adamlarının verdiği söz var. Bununla alakalı da zamanı geldiğinde açıklanacaktır. Seçime 6 ay kala kulübü tekrar borca sokmanın da bir anlamı yok. Ben yönetim kurulunda az çok ne olup bittiğini biliyorum. Geldiğimiz durumda yeniden seçime giriyoruz. Herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.



"SERDAR TOPRAKTEPE İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan seçilmesi durumunda teknik direktör değişikliğine gitmeyeceklerini dile getiren Adalı, "Mayıs ayına kadar Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Kendisiyle de konuşacağım. Daha önceden hizmet etmiş emektar insanlardan da akıl alacağız. Hocamız, Fenerbahçe maçındaki galibiyetle bizleri sevindirdi. Galibiyetlerin devamı geldiğinde güzel oluyor. Kendisinin oyun aklına güveniyoruz. Sportif direktör olayını da çok aceleye getirmeye gerek yok. Seçimden sonraki 1-2 aylık süreçten sonra gerekli hamleyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın" diye konuştu.