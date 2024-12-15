Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI | Kanarya, evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 15.12.2024 18:00 Son Güncelleme: 15.12.2024 18:06

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI | Kanarya, evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Sarı-lacivertliler, evinde kazanıp zirve takibini sürdürmek istiyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI | Kanarya, evinde Rams Başakşehir’i ağırlıyor! İlk 11’ler belli oldu...

Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 22 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE - RAMS BAŞAKŞEHİR 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dzeko

BAŞAKŞEHİR: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piątek

Ligde son iki maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde Alman ekibi Heidenheim ile oynadığı karşılaşmayı da 3-1 kazandı.

EKSİKLER

Fenerbahçe'den Dji̇ku sarı kart cezası nedeni̇yle forma gi̇yemeyecek. Oosterwolde, Mert Hakan ve İrfan Can Eğri̇bayat da sakatlığı sebebi̇yle kadroda yer almıyor.

Konuk Başakşehi̇r'de kadro dışı kalan Berkay Özcan'ın yanı sıra sakat olan Ömer Ali̇ Şahi̇ner ve Serdar Gürler maçta forma gi̇yemeyecek.

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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR CANLI | Kanarya, evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor! İlk 11'ler belli oldu...
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