Mehmet Aurelio: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aurelio, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Ev sahibi olduğumuz için kazanmayı isteyen taraf bizdik. Hafta boyunca iyi çalıştık. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek Teknik Direktör Alex de Souza ile yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi.