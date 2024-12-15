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Giriş Tarihi: 15.12.2024 19:16

Mehmet Aurelio: "3 puan aldığımız için mutluyuz"

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ev sahibi olduğumuz için kazanmayı isteyen taraf bizdik. 3 puan aldığımız için mutluyuz." dedi.

İHA
Mehmet Aurelio: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aurelio, "3 puan aldığımız için mutluyuz. Ev sahibi olduğumuz için kazanmayı isteyen taraf bizdik. Hafta boyunca iyi çalıştık. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek Teknik Direktör Alex de Souza ile yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını söyledi.

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Mehmet Aurelio: "3 puan aldığımız için mutluyuz"
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