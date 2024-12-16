Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert tepki: "Rezillik bitmiyor"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, 90+8'de yediği golle Galatasaray'a 4-3 yenildi. Bu sonucun ardından bordo-mavili takım 16 puanda kalırken, sarı-kırmızılılar puanını 41 yaptı.

Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sert bir açıklama yaptı. Doğan, hakem yönetimini tepki gösterdi.

"BU YAŞANANLAR REZALET"

Ertuğrul Doğan, "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazılar olsun." dedi.