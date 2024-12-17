Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert açıklamalar: "Rezillik bitmiyor" | Video

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 4-3 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Doğan, "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazıklar olsun." dedi.