TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı! Fenerbahçe’de Türkiye Kupası’nda olacak mı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanlu, Riva Tesisleri'nde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yaptı. Görüşmenin ardından açıklama yapan Hacıosmanoğlu Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı konusunda bilgi verdi.

"KASIMPAŞA KATILACAK; F.BAHÇE SÜRE İSTEDİ"

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur."