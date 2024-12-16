Hacıosmanoğlu: "Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılacak. Fenerbahçe süre istedi" | Video

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: "Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Kasımpaşa, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler." açıklamasında bulundu.