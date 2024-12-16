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Giriş Tarihi: 16.12.2024 16:12 Son Güncelleme: 16.12.2024 16:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu hakemleri açıklandı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turundaki maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Kupada 5. tur heyecanı yarın oynanacak olan maçlarla başlayacak.

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. eleme turu hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 17-18-19 Aralık'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

- Yarın:

13.00 ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: Ömer Tolga Güldibi

15.30 TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor: Fatih Tokail

18.00 Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor: Volkan Bayarslan

20.30 Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Yasin Kol

18 Aralık Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

13.00 Muşspor-Onvo Antalyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.00 GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK: Ali Şansalan

13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK: İlker Yasin Avcı

13.00 Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ömer Faruk Gültekin

13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor: Yunus Dursun

15.30 Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Mehmet Ali Özer

15.30 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ali Yılmaz

18.00 Menemen FK-MKE Ankaragücü: Raşit Yorgancılar

20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor FK: Davut Dakul Çelik

19 Aralık Perşembe:

13.00 İskenderunspor-Atakaş Hatayspor: Reşat Onur Coşkunses

14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK: Furkan Aksuoğlu

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Bucaspor 1928-Göztepe: Ümit Öztürk

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu hakemleri açıklandı!
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