SABAH Spor'dan Tarık Z. Akan'ın "Trabzonspor maçın sonunu getirmekte veya skoru korumakta zorlanıyor. Bugün iyi bir performansınız vardı ama yine mağlubiyete engel olunamadı. Sizce yanlış giden şey ne?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş şunları söyledi...

Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video

"KÖTÜ SONUÇLAR TAKIMDA STRES YAPIYOR"

"Bu maçta oldu, Fenerbahçe maçında oldu. Taca attık gol yedik, burada duran toptan yedik. Bazen basiret bağlandığı zaman böyle olabiliyor. Geçen maçta oyuncu kenara gelirken gol yedik. Bu maçta değişiklikten sonra yedik. Bunlar yaşanacak şeyler. Futbol böyle bir şey. 81'de gol attık Kasımpaşa'da. 2 defa kalemize geldiler. Onlar da gol oldu. Takımın sonuçlarının kötü gitmesi de takımda stres yapıyor. Bizde de bu yaşanıyor. Oyun arzusu olarak iyi gittiğimizi düşünüyorum. İlk yarı pas yaparak çıksak daha iyi olabilirdi. 3 puanı kaybettik. Moral olarak iyi değiliz. Bu maçtan 3 puan alsak ivme kazanabilirdik. Takım oyunu ortaya çıkartacak bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz."