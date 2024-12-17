Video Spor Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video
Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video

Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video

17.12.2024 | 09:16

Trendyol Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor lider Galatasaray'a konuk oldu. Bordo-mavili takım son dakikada yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi sonrası basın toplantısında SABAH Spor'un sorusunu yanıtlayarak takımının gidişatı konusunda önemli detaylar verdi.

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