Şenol Güneş, derbi sonrası SABAH Spor'un sorusunu yanıtladı! | Video
Trendyol Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor lider Galatasaray'a konuk oldu. Bordo-mavili takım son dakikada yediği golle sahadan 4-3 mağlup ayrıldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi sonrası basın toplantısında SABAH Spor'un sorusunu yanıtlayarak takımının gidişatı konusunda önemli detaylar verdi.
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