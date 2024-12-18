Fenerbahçe haberi: Talisca’da geri sayıma geçildi! Maaşı bile belli...

Fenerbahçe, Talisca transferi için geri sayıma geçti. 13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta sona erecek ara transfer döneminin resmen başlamasını bekleyen sarı-lacivertli yönetim, pazartesi gününe kadar Brezilyalı on numara ile final görüşmesini sonlandıracak.

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın bizzat yönettiği transfer için Al-Nassr'a 5 milyon Euro bonservis ödenecek. Suudi Arabistan ekibi zorluk çıkartmazken oyuncunun maaşı, süreci uzatan konulardan bir tanesi oldu.

6 AYLIK MAAŞINI ÖDEYECEK



Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncunun bu sezon için 6 aylık maaşını ödeyecek. 12 milyon Euro kazanan Brezilyalı futbolcu, 6 milyon Euro'sunu Fenerbahçe'den kalan 6 milyon Euro'sunu da Al- Nassr Kulübü'nden almış olacak.

GELECEK SEZON İÇİN 7 MİLYON EURO

Sarı-lacivertlilerin kasasından Talisca için toplamda 11 milyon Euro çıkacak. Önümüzdeki sene ve sonraki seneler için yapılacak final görüşmesinde 30 yaşındaki oyuncunun gelecek yılki yeni maaşı belirlenecek. Fenerbahçe, futbolcuyu senelik 7 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.