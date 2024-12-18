Rashford’tan veda sinyali: Yeni bir maceraya hazırım!

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United'da sürpriz bir ayrılık daha yaşanmak üzere. Derbide deplasmanda Manchester City'i 2-1 deviren Kırmızı Şeytanlar, Ruben Amorim'in raporu doğrultusunda devre arasın transfer dönemini de şekillendirmeye başladı.

RASHFORD BİZZAT AÇIKLADI

Alt yapıdan yetişen ve takımın önemli isimlerinden biri olarak gösterilen İngiliz yıldız Marcus Rashford, Kırmızı Şeytanlar ile yollarını ayırıyor. Manchester City ile oynanan derbinin kadrosunda yer almayan 27 yaşındaki oyuncunun açıklaması İngiltere'de gündeme oturdu. Rashofrd'ın ismi son zamanlarda Galatasaray ile de anılıyordu.

Gazeteci Henry Winter'a konuşan yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı; "Kişisel olarak yeni bir mücadeleye ve sonraki adımlara hazır olduğumu düşünüyorum. Ayrıldığımda kırgınlığım olmayacak. Bir durumun zaten kötü olduğunu biliyorsam daha da kötüleştirmeyeceğim. Geçmişte başka oyuncuların nasıl ayrıldığını gördüm ve ben o kişi olmak istemiyorum. Ayrıldığımda bir açıklama yapacağım ve bu benden olacak."