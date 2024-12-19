Van de Streek, şutuyla taburesini kırdığı güvenlik görevlisiyle bir araya geldi!

Antalyaspor kulübü, Hollandalı orta saha oyuncusu Van de Streek, geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında çektiği şuttan sonra taburesi kırılan güvenlik görevlisi olan Hünkaş Ergin ile bir araya geldi. Antalyaspor bu buluşmayı "Büyük buluşma gerçekleşti" başlığıyla duyurdu.
"KIRILAN SADECE TABUREMİZ OLSUN"
Buluşmaya ilişkin klip de hazırlayan Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bellona Kayserispor maçında taburesi kırılan güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcumuz Van de Streek'in konuğu oldu. Kırılan sadece taburelerimiz olsun." ifadesine yer verildi.
Kırmızı-beyazlılara tebessüm ettiren klipte Ergin'in, Van de Streek'in çektiği şut sonrası topun taburesinin ayak kısmına çarpıp kırılmasıyla oturduğu yerden düştüğü an paylaşıldı.
Klipte Hollandalı oyuncunun, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni alınan tabure üzerinde oturup Ergin'i beklemesine yer verildi. Van de Streek, buluştuğu güvenlik görevlisine tabure ve üzerinde "Van de Streek" yazılı "22" numaralı Antalyaspor forması hediye etti.
Klipte, Hünkaş Ergin'in bir elinde tabure ve omzuna attığı Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrılması da paylaşıldı.