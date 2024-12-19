Van de Streek, şutuyla taburesini kırdığı güvenlik görevlisiyle bir araya geldi!

Kırmızı-beyazlılara tebessüm ettiren klipte Ergin'in, Van de Streek'in çektiği şut sonrası topun taburesinin ayak kısmına çarpıp kırılmasıyla oturduğu yerden düştüğü an paylaşıldı.

Klipte Hollandalı oyuncunun, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni alınan tabure üzerinde oturup Ergin'i beklemesine yer verildi. Van de Streek, buluştuğu güvenlik görevlisine tabure ve üzerinde "Van de Streek" yazılı "22" numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

Klipte, Hünkaş Ergin'in bir elinde tabure ve omzuna attığı Antalyaspor formasıyla tesislerden ayrılması da paylaşıldı.