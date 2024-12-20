SON DAKİKA... CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekiliyor...

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
24 takımın katıldığı kura çekiminde 4'erli 6 grup oluşturulacak. Her takım grup aşamasında 3 maç oynayacak. İlk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplarda ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek final mücadeleleri Nisan ayında, yarı final Nisan ayında ve Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025'te oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü
B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe
C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor
D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor
GRUP KURALARINA KALAN TAKIMLAR:
- Beşiktaş
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Trabzonspor
- RAMS Başakşehir
- Eyüpspor
- Çaykur Rizespor
- Konyaspor
- Alanyaspor
- Boluspor
- Kocaelispor
- İstanbulspor
- Bodrum FK
- Sivasspor
- Antalyaspor
- Erzurumspor
- Fatih Karagümrük
- Ankaragücü
- Gaziantep FK
- İskenderunspor
- Kırklarelispor
- Çorum FK
- Kasımpaşa
- Göztepe