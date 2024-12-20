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Giriş Tarihi: 20.12.2024 14:26 Son Güncelleme: 20.12.2024 14:56

SON DAKİKA... CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekiliyor...

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor...

SON DAKİKA... CANLI | Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kuraları çekiliyor...

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

24 takımın katıldığı kura çekiminde 4'erli 6 grup oluşturulacak. Her takım grup aşamasında 3 maç oynayacak. İlk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Gruplarda ilk maçlar 7-8-9 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final mücadeleleri Nisan ayında, yarı final Nisan ayında ve Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs 2025'te oynanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE EŞLEŞMELER:

A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü
B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe
C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor
D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor

GRUP KURALARINA KALAN TAKIMLAR:

- Beşiktaş
- Fenerbahçe
- Galatasaray
- Trabzonspor
- RAMS Başakşehir
- Eyüpspor
- Çaykur Rizespor
- Konyaspor
- Alanyaspor
- Boluspor
- Kocaelispor
- İstanbulspor
- Bodrum FK
- Sivasspor
- Antalyaspor
- Erzurumspor
- Fatih Karagümrük
- Ankaragücü
- Gaziantep FK
- İskenderunspor
- Kırklarelispor
- Çorum FK
- Kasımpaşa
- Göztepe

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SON DAKİKA... CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekiliyor...
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