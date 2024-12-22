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Giriş Tarihi: 22.12.2024 17:20

Mehmet Aurelio'dan mağlubiyet yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 mağlup olan Onvo Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio maçın ardından, "Eğer ilk golü bulsaydık durum ve sonuç farklı olurdu. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirememenin üzüntülü sonucuyla ayrılıyoruz." açıklamasında bulundu.

AA
Mehmet Aurelio’dan mağlubiyet yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, Gaziantep FK'ye 2-0 yenildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, Gaziantep FK'nin evinde iyi oynadığını ve bunun bilinciyle hafta içi çalıştıklarını söyledi.

"İLK GOLÜ BULSAYDIK..."

Yenilgiden dolayı üzüntülü olduklarını belirten Aurelio, şunları kaydetti:

"Gaziantep deplasmanına çok çalışarak geldik. Galibiyet için sahaya çıktık ama maalesef 2-0 yenilerek buradan üzüntüyle ayrılıyoruz. İlk yarıda çalıştığımızı sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha iyi bir oyun ortaya koyduk ama maalesef olmadı. Gaziantep zor bir deplasman bunu biliyorduk. Özellikle ikinci yarıda bulduğumuz net fırsatları değerlendiremedik. Eğer ilk golü bulsaydık durum ve sonuç farklı olurdu. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirememenin üzüntülü sonucuyla ayrılıyoruz."

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Mehmet Aurelio'dan mağlubiyet yorumu!
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