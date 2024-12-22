SÜPER LİG: Gaziantep FK hata yapmadı, Antalya’yı 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 2-0'lık skorla kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 42'inci dakikada Kacper Kozlowski ve 66'ıncı dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Konuk takımda Erdal Rakip, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan Okereke topu Kozlowski'ye bıraktı. Kozlowski'nin boş kaleye şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

15'inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı'nın pasında topla buluşan Van de Streek'in kaleci ile karşı karşıya vuruşu az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa'nın ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşu direkten auta çıktı.

34'üncü dakikada kontra atağa çıkan Gaziantep FK'da sol köşede topla buluşan Okereke'nin vuruşu savunmaya çarparak Sorescu'nun önünde kaldı. Sorescu'nun şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

41'inci dakikada Gaziantep FK'da sol köşede topla buluşan Mustafa Eskihellaç topu sürükleyerek, Okereke ile buluşturdu. Ceza sahası içerisine sokulan Okereke'nin pasında Kozlowski'nin vuruşu ağlara gitti:1-0

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisine sokulan Soner'in pasında müsait pozisyonda olan Streek'in boş kaleye vuruşu az farkla auta çıktı.

65'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin topu kontrolü sırasında topu önüne alan Maxim'in vuruşu ağlara gitti:2-0

90+2'nci dakikada Gaziantep FK'da Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kenan Kodro'nun kaleci ile karşı karşıya vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 Gaziantep FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 75 Lungoyi), Maxim (Dk. 86 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Kenan Kodro)

ANTALYASPOR: Kenan Piric - Bünyamin Balcı (Dk. Aburrahim Dursun), Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 82 Taha Osman Özmert) , Kaluzinski, Petrusenko Dk. 45 Erdal Rakıp), Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo (Dk. 45 Segovia), Gaich (Dk. 67 Dk. 64 Towsend)

GOLLER: DK. 41 Kozlowski, Dk. 65 Maxim (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Erdal Rakıp (Antalyaspor)