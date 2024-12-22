Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TRABZONSPOR BODRUM FK CANLI | Fırtına, Bodrum FK'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 22.12.2024 17:37 Son Güncelleme: 22.12.2024 17:54

TRABZONSPOR BODRUM FK CANLI | Fırtına, Bodrum FK'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...

Süper Lig'in 17.haftasında Trabzonspor, Sipay Bodrum FK'yi ağırlıyor. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, Ozan Ergün yönetecek. Mücadelenin detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR BODRUM FK CANLI | Fırtına, Bodrum FK’yi ağırlıyor! 11’ler belli oldu...

Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 14 puanla ligin 17.'inci sırasında.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.

Bodrum FK'de ise Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman ve Süleyman Özdamar sakatlıkları nedeniyle takımıyla beraber olamayacak.

TRABZONSPOR - BODRUM FK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi

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TRABZONSPOR BODRUM FK CANLI | Fırtına, Bodrum FK'yi ağırlıyor! 11'ler belli oldu...
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