TRABZONSPOR BODRUM FK CANLI | Fırtına, Bodrum FK’yi ağırlıyor! 11’ler belli oldu...

Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Trabzonspor, 16 puanla 15. sırada yer alıyor. Sipay Bodrum FK ise 14 puanla ligin 17.'inci sırasında.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ve Denis Draguş ile kart cezalısı Serdar Saatçi maçta forma giyemeyecek.
Bodrum FK'de ise Tunahan Akpınar, Mustafa Erdilman ve Süleyman Özdamar sakatlıkları nedeniyle takımıyla beraber olamayacak.
TRABZONSPOR - BODRUM FK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Ali Şahin, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan Tufan, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Gökdeniz, Ribeiro, Dimitrov, Seferi