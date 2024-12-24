SON DAKİKA: Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, A Spor’da açıklamalarda bulunuyor!

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde başkanlık yarışına girecek olan Serdal Adalı, A Spor'da Murat Özbostan, Erol Kaynar ve Gökhan Keskin'in sorularını yanıtlıyor.

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İşte Serdal Adalı'nın açıklamaları:

Yönetimde futbolu özellikle bu arkadaşım yönetecek diye bir ayrım yapmadım. Bu sorunları yeniden yaşamayalım diye yetki konusunu kesin çizgilerle ayırdık. Özellikle kadro mühendisliği ve scouting ekibini programlarla idare edecek bir yabancı bir arkadaşla görüştük, görüşüyoruz, Alman. Hiçbir zaman sahaya inme şansı olmayan, teknik direktör değil arkadaşımız. Daha önce büyük bir kulübün scout ekibinin başındaydı. Kadro mühendisliği konusunda tecrübeli bir arkadaş. İlk başlangıcı onunla yapacağız. Önümüzde yarım sezonluk bir devre var. Hoca belirlenmesi, devrede bütçeye zarar vermeden 2-3 transferi bir an önce yapmamız lazım. İkinci yarıda hem moralimiz düzelsin hem de yukarıya doğru gitmek istiyoruz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Elimizdeki kadroyu gösterecek bir şansımız da olmayacak yoksa.

"SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUM AMA..."

Sergen Yalçın ile çalışmak istiyorum ama çizdiğimiz çerçevede uyduğu takdirde çalışmak istiyorum. Telefonda konuşuyoruz. Seçimden belki ertesi gün oturacağız. Planı anlatacağım. B planımız tabii ki var. Hem yerli var hem de yabancı var. Geçtiğimiz günlerde yabancı alternatifimiz vardı. Onunla görüştük. Sezon sonuna kadar programı var. Teşekkür ettim ben. Beşiktaş'ın hiçbir zaman bekleme durumu olmaz.

"SERGEN HOCA VE SERDAR HOCA İYİ EKİPLERDİ"

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamla niyetimiz var. Gönlüm ister ki ocak ayında Sergen Hoca ile imzalayalım. Bir yandan kadroyu tamamlasın ama görünen o ki biraz mayısta başlama niyeti var. Sergen Hoca ve Serdar Hoca iyi bir ekiplerdi, çok iyi anlaşırlar. Tehlike olacağını sanmıyorum o konuda. Niyetim, seçimden sonra Sergen Hoca ile planı yapmak. Mayıs 15'te başlayacak sözleşmesini yapmak ve yeni takımın planlamasını yapmak. Geçen gün de söyledim, kötü bir dönemin bıraktığı fırsat olacak. Hiç mutlu değilim ama önümüzdeki 6 ay bizim için bir fırsat. Bu 6 ayı hazırlık dönemi olarak geçirirsek, zamanında transfer yaparız, zamanında kampa gider oyuncular. O yüzden fırsat olarak görüyorum.

"İDDİALI BİR TAKIM YARATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Önümüzde geçen sezondan gelen ödemeler var. Onları yaparken önümüzdeki senenin kadro planlamasını yapacağız. Kadroyu biraz daha gençleştirerek, daha Beşiktaş'ın ruhuna yakışan bir kadro oluşturacağız. İddialı bir takım yaratmaya çalışacağız.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç