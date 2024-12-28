Beşiktaş’ta başkanlık seçimi yarın yapılacak!

İKİ ADAY YARIŞACAK

Beşiktaş'ın olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.